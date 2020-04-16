"آل طاوي" يدشن مبادرة "غذاؤنا واحد" لدعم الأسر المتضررة من أزمة كورونا

تشمل تخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى لـ 356784 أسرة

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، اليوم، مبادرة "غذاؤنا واحد" بمقر الفرع بجدة، وذلك تحت مظلة الصندوق المجتمعي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بهدف مساعدة الأسر المتضررة في جميع مناطق المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتشتمل المبادرة على تخصيص 250 مليون ريال للمرحلة الأولى، ووزع فرع الوزارة بالمنطقة 183829 سلة غذائية على المواطنين والمقيمين بسبب الضرر الذي لحق بهم وللتخفيف من تداعي الأزمة الحالية عليهم.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة 356784 أسرة، إذ يسعى الصندوق المجتمعي لمساعدة الفئات الأشد تأثراً من جائحة الفيروس من أسر السجناء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وكبار السن، سعياً لاستقرار أحوالهم والاطمئنان على توفير سبل الراحة المعيشية ودعمهم، والوقوف بجانبهم حتى زوال الأزمة بإذن الله.

شارك في تدشين المبادرة، أعضاء اللجنة الفرعية لصندوق الدعم التنموي بالمنطقة، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، والجمعيات الشريكة، وفريق العمل المساهم في توزيع السلال الغذائية على الأسر في مختلف المحافظات بالمنطقة، بالإضافة إلى المتطوعين، وبحضور تغطية إعلامية متميزة من مختلف وسائل الإعلام.

من جانبه، رفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن أحمد آل طاوي، شكره للقيادة الرشيدة على إطلاق مثل تلك المبادرات التي تقدم الخدمات الإنسانية للمواطنين والمقيمين المتعففين بالمنطقة بدعم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتوجيهات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الذي أطلق في وقت سابق الصندوق المجتمعي لتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع غير الربحي في ظل الجائحة التي تمر بالعالم قاطبة، وتعزيز المشاركات الوطنية في ظل مثل تلك الأزمات، ومساندة الجهود الحكومية، والحذو بحذوها للتخفيف من آثار الجائحة.