"الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على نجران

تُصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

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04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:56 AM

تُصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

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