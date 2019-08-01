"الآغا" يثمن استضافة الملك للحجاج الفلسطينيين مستذكراً كلمته: لستم وحدكم

قال: هذا الموقف النبيل من خادم الحرمين الشريفين بمثابة البلسم لتلك الأسر

أكد سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف حاج وحاجة من الفلسطينيين يأتي امتداداً لموقف المملكة الثابت تجاه قضية فلسطين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود مروراً بأبنائه الملوك حتى عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

واستذكر ما قاله خادم الحرمين الشريفين للرئيس الفلسطيني: "لستم وحدكم نحن معكم كنا ولا زلنا وسنستمر معكم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بالشرعية الدولية" بمبادرة السلام العربية.

وقال "الآغا": هذا الموقف النبيل من خادم الحرمين الشريفين - باستمرار المكرمة الملكية لاستضافة أسر شهداء فلسطين هو بلسم لتلك الأسر التي فقدت أحد أفرادها، ويؤكد لهم مجدداً أن المملكة العربية السعودية ستستمر بكل الوفاء مع فلسطين وفي كل الظروف.

وأكد أن هذا الموقف النبيل هو رد على أصوات النشاز وعلى كل من يحاول أن يشكك بدور المملكة العربية السعودية.

وشدد على أن هذه البلاد المباركة لم تتدخل بالشأن الفلسطيني على الإطلاق إلا بالخير.

ونوّه السفير الفلسطيني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تنفيذ برنامج الاستضافة على أعلى المعايير، بما يحقق للحجاج مزيداً من الراحة والطمأنينة؛ ليؤدوا نسك الحج بكل يسر وسهولة، في أجواء إيمانية وبكل خشوع وسكينة.