رياح نشطة على تبوك.. والأرصاد تنبه

تؤدي لارتفاع الأمواج على محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج على محافظات: (الوجه، وأملج، وضباء).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 11:39 AM

تؤدي لارتفاع الأمواج على محافظات عدة

رياح نشطة على تبوك.. والأرصاد تنبه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج على محافظات: (الوجه، وأملج، وضباء).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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