"الفيصل": نطمح لصناعة مستقبل أفضل للكرة "السعودية"

رعى اليوم حفل إطلاق استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم

وصف وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تم إطلاقها، اليوم الخميس بالواعدة .

وقال "الفيصل"، خلال كلمته بحفل إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية: "إن كرة القدم تعد اللعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم وأنها جديرة باستحداث استراتيچيات تسهم أكثر في نجاحها".

وتابع وزير الرياضة حديثه بأن هدف الاستراتيجية هو نقل الكرة السعودية لمستويات أعلى بكثير .

وأتم "الفيصل" تصريحاته بأن هناك حرصًا من القيادة على صناعة مستقبل أفضل للكرة السعودية.