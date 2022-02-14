"لقاء الخميس" يستضيف "الشمري" استشاري جراحة العظام بمستشفى رفحاء

يستعرض مسيرته وكيف تجاوز إصابته بالسرطان إبان دراسته للطب

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، خلال جولته حول المملكة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية الدكتور أحمد عنيزان الشمري.

وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة ويستمر حتى الساعة العاشرة، مساء الخميس القادم، بقاعة مستشفى رفحاء العام.

ويستعرض الدكتور الشمري مسيرته العلمية وقصص نجاحه وكفاحه في مجال جراحة العظام وتركيب المفاصل الصناعية وكيف تجاوز إصابته بمرض السرطان إبان دراسته للطب.

يُشار إلى أن "لقاء الخميس" يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".