المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بجازان ينفذ حملة "لنجعلها خضراء ٢٠٢١"

لنثر بذور النباتات الرعوية في أرض الخباري

نفّذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة جازان، حملة "لنجعلها خضراء ٢٠٢١"، لنثر بذور النباتات الرعوية في أرض الخباري.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ممثلاً بمكتبَي الوزارة بمحافظتي أحد المسارحة وأبوعريش، استمرارًا لجهود المركز في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تنمية الغطاء النباتي.