القاضي: "داء الكَلَب" مرض قاتل وينتقل عن طريق الحيوانات الثديية إلى الإنسان

في محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للسعار

أكّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أنَ داء الكَلَب يعتبر من الأمراض الفيروسية، وينتقل عن طريق الحيوانات الثديية، مثل القرود والثعالب والقطط، ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا، وهو مرض قاتل للمصاب بمجرد ظهور العلامات والأعراض، وهو ينتقل من الحيوان للحيوان ومن الحيوان للإنسان ولكنه لا ينتقل من الإنسان للإنسان.

وأشار "القاضي" إلى أن داء الكَلَب ينتقل عن طريق العض وإحداث جرح، أو عن طريق جرح سابق مفتوح في جلد المصاب؛ حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي، ومن ثَم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم.

جاء ذلك من خلال محاضرة شاركَ فيها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلًا في إدارة الثروة الحيوانية، تزامنًا مع اليوم العالمي لداء الكَلَب "السعار" الذي أقامته صحة الطائف ممثلةً في إدارة نواقل الأمراض والأمراض المشتركة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتناولت المحاضرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسعار، شرحًا مفصلًا عن مرض "السعار" ومسبباته وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره، وكلمات للجهات المشاركة مثل أمانة محافظة الطائف، ومركز الملك فيصل لأبحاث الحياة الفطرية، ومحاضرة عن دور وزارة الصحة في مكافحة عضة الحيوان والسعار بالطائف.

فيما شارك الطبيب البيطري فواز حجاج بمحاضرة عن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة نواقل الأمراض والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، خصوصًا في مرض داء الكَلَب "السعار".

واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين، وتمت الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت انتشار وتواجد الكلاب الضالة في أرجاء الطائف، وظهورها بكثافة خلال فترة الليل ووصولها لأبواب المنازل؛ حيث باتت تُهدد صحة الأهالي وتُشكل خطورة وخوفًا ورعبًا لدى الأطفال.