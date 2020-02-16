احذر.. "السيلفي" القاتل ضحاياه أكثر من قتلى سمك القرش

تسبَّب في مصرع 259 شخصًا بين عامَيْ 2011 و2017 حول العالم

كشفت نتائج استطلاع حول صور "السيلفي"، نفَّذته شركة مختصة، أن أكثر من 40 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عرَّضوا حياتهم للخطر خلال محاولة القيام بعملية تصوير سيلفي.

وفي هذا السياق ذكرت "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "نيويورك بوست" أن خبراء الشركة استفسروا من 2023 شخصًا عن موقفهم من المخاطرة أثناء التصوير، وتبيَّن أن أكثر من نصف الذين تم استطلاع آرائهم على استعداد للوقوف على حافة الهاوية للحصول على لقطة مثالية. وذكر 41 في المئة أنهم قد خاطروا بالفعل أثناء التقاط سيلفي، فيما اعترف أربعة في المئة بأنهم عرَّضوا خلال ذلك حياة الآخرين للخطر.

فيما قال 11 % إنهم أُصيبوا بجروح عند محاولة التقاط صورة سيلفي؛ فمنهم من سقط من تلة، ومنهم من سقط من دراجة، ومنهم من ضربته موجة قوية.

ميدانيًّا، وفي هذا السياق، فقد تعرَّضت سائحة في ولاية أريزونا الأمريكية في مارس الماضي لهجوم نمر أسود عند محاولتها التقاط صورة بالهاتف الجوال، لكنها تمكنت من النجاة بأعجوبة.

بينما في عام 2018 سقط شاب إسرائيلي من ارتفاع 180 مترًا، ومات في حديقة يوسمايت بولاية كاليفورنيا، في محاولته التقاط صورة فوق منحدر حاد، فيما وجدت مجلة "طب الأسرة" في الهند في وقت سابق أن 259 شخصًا لقوا حتفهم بين عامَيْ 2011 و2017 في جميع أنحاء العالم في 137 حادثًا شخصيًّا عند التقاط الصور، فيما قتلت أسماك القرش 50 شخصًا في الفترة نفسها!