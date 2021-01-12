الرياض.. الشؤون الإسلامية تنظم كلمات دعوية ودروسًا نسائية عن بُعد للعناية بالأسرة

لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة ونشر المبادئ الإسلامية النبيلة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الملز اليوم، كلمة دعوية بعنوان "استغلال الوقت بما يعود نفعه على النفس"، يلقيها الشيخ محمد بن فهد الدوسري "عن بُعد" عبر قناة الجمعية في "اليوتيوب" الساعة الثامنة مساء.

من ناحية أخرى، ينظم الفرع -بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز نفي- درسين علميين نسائيين؛ الأول في شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، تلقيه اليوم لمياء بنت سليمان القزلان الساعة السابعة مساء، والثاني في شرح القواعد الأربع، تلقيه يوم غد جيهان بنت محمد السراج الساعة الخامسة مساء؛ وذلك عبر البث المباشر على قناة الجمعية بالتيليجرام.

وتأتي هذه الكلمات والدروس ضِمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض؛ تجسيدًا لعناية الوزارة بأفراد المجتمع، خاصة فئة الشباب والفتيات، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم؛ بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة المجتمع، ونشر القيم الإسلامية النبيلة.