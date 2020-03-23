حظر التجول.. خطوة لتعزيز الجوانب الصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين

كان مطلبًا مهمًا دعا إليه المواطنون والمقيمون

تنفس سكان المملكة الصعداء بعد قرار منع تجول الأفراد من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، ضمن إجراءات المملكة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، هذا الإجراء كان مطلب الكثيرين، الذين يرون أنه سيعالج الكثير والكثير من أخطاء بعض الأفراد بعدم التزامهم التام بالتعليمات الاحترازية والصحية للحد من انتشار الفيروس.



قرار منع التجول الذي يبدأ اليوم، سوف يساعد السلطات الصحية والأمنية وبقية مؤسسات الدولة، على تنفيذ المخططات والبرامج والإجراءات اللازمة في مكافحة المرض من جانب، وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين من جانب آخر، مثل تأمين السلع الغذائية والأدوية والاتصالات، والأهم من ذلك أنه سيُسهم في منع التجمعات البشرية التي تعد العامل الأول لانتشار الفيروس.



حرية التنقل

وخلال الأيام الماضية، لم تخل الأسواق والشوارع في مناطق المملكة من تجمعات بشرية، تبعث على القلق وتثير المخاوف بانتقال الفيروس من مصاب إلى آخرين أصحاء، وعلى الرغم من المناشدات الرسمية بضرورة التزام المنازل ومنع التجمعات، واتخاذ أعلى معايير التوخي والحذر، إلا أن بعضهم لم يلتزم، في إشارة إلى عدم المبالاة بحقيقة الموقف وتقدير تبعاته.



لم تكن المملكة أول دولة في العالم تقدم على ذلك القرار، فقد سبقتها إليها دول أخرى في أوروبا وأمريكا والوطن العربي، من أجل حماية شعوبها، فالمملكة كانت تتمهل في اتخاذ مثل هذا القرار، وترى أنه سيقيد حرية الناس في التنقل، إلا أنها تأكد لها اليوم ضرورة اتخاذه لحماية المواطنين والمقيمين.





مطلب الجميع

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بمطالب نشطاء كثيرين يطالبون فيها بضرورة فرض حظر التجول في المملكة، ووصل الأمر إلى توجيه مناشدات إلى السلطات بفرضه في أقرب وقت ممكن، واستعان النشطاء بقرارات مماثلة، اتخذتها دول أخرى في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، قررت حظر التجول للحد من انتشار الفيروس لديها.



وبعد الفرض، حظي القرار بتقدير النشطاء واحترامهم وتأييدهم، إذ يرون أنه مهم للغاية للتحكم في انتشار المرض، ودعوا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام به بتلقائية شديدة منهم، وليس خوفًا من العقوبات النظامية المنصوص عليها.



وكانت السلطات اتخذت إجراءات مشددة لضمان تطبيق القرار، منها فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، بموجب قرار من سمو وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.



الجوانب الإنسانية

ويبقى الجميل في قرار حظر التجول أنه راعى الصالح العام، حيث استثنى قطاعات بعينها، يقدم منسبوها خدمات مهمة للمواطنين والمقيمين، مثل قطاعات الصحة والأمن والنقل اللوجستي والاتصالات والإعلام وغيرها، كما استثنى القرار الحالات الإنسانية الحرجة، وفي مقدمتها الحالات الصحية، ما يؤكد تكامل القرار وتلاؤمه مع احتياجات الأفراد وظروف المجتمع.