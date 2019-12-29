"شرطة القصيم" تطيح بمواطن تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساجد

ضبط مركبة بحوزته قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.



جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها، كما جرى ضبط مركبة بحوزته قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.