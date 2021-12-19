"المرئي والمسموع": تصنيف وفسح 154 محتوى سينمائياً خلال نوفمبر

منها 41 فيلماً و6 إعلانات تجارية سينمائية.. إضافة إلى 112 لعبة إلكترونية

أكّدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الأحد، أنه تم خلال شهر نوفمبر المنتهي تصنيف وفسح 112 لعبة.

وأضافت الهيئة في حسابها على تويتر، أن عدد اللعبات المفسوحة بلغ 65 لعبة، فيما بلغت اللعبات المصنفة 47 لعبة.

وتابعت، أنه تم خلال الشهر نفسه تصنيف وفسح 154 محتوى سينمائياً.

وأوضحت الهيئة أن عدد الأفلام المفسوحة كانت 41 فيلماً؛ بينها 3 خليجية و5 عربية، و43 محتوى خارج قاعات السينما و64 محتوى تسويقياً و6 إعلانات تجارية سينمائية.