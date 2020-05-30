بالفيديو .. وزير الصحة: مَن يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه

شدَّد على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنين في التعامل مع كورونا، لافتًا في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم إلى أن "مَن يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء، وسنحاسبه"، ومشددًا على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.

ودعا وزير الصحة الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للإجراءات الاحترازية الشديدة، ومنع التجول، وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم كما كان في السابق مرة أخرى.

وأضاف: "من الممكن أن نعود للإجراءات الاحترازية الشديدة إذا تجاوزت الإصابات القدرة الاستيعابية للقطاع الطبي. واليوم نعود بحذر، والاحترازات تعتمد على الوعي المجتمعي".

وتابع: "اليوم يُفرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل"، مشددًا على أن ارتداءها يساعد في تقليل الإصابات بشكل كبير -بإذن الله-، وداعيًا الجميع إلى التعاون من أجل سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

وقال وزير الصحة: "نحن في مركب واحد، وإن عدم الالتزام قد يعيدنا للوراء، ومن يخالف سوف يعيدنا للوراء؛ فهو أول من سيصاب بهذا الفيروس وكذلك مَن حوله من أهله وأحبابه والمجتمع".

وعبّر وزير الصحة عن أسفه وحزنه لما شاهده من بعض المناظر الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية، من صور وفيديوهات انتشرت عن اكتظاظ الناس في الشوارع، وازدحام البعض أمام المطاعم، معتبرًا أنها ربما تصرفات محدودة، وفي بداية المرحلة الأولى من رفع منع التجول، ومعربًا عن تفاؤله بأن الجميع سوف يلتزمون للعبور معًا إلى بر الأمان.

وأكد "الربيعة" أن قدرات السعودية لمكافحة كورونا كبيرة جدًّا، وأنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام.. مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية لدى السعودية بسبب طرق العلاج، وأن نسبة الوفيات بسبب كورونا في السعودية هي الأقل بين دول مجموعة العشرين.

وشدد "الربيعة" على كبار السن، ممن تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، بتطبيق التباعد الجسدي مع أحفادهم ما أمكن، داعيًا في هذا الصدد الآباء والأمهات لإيقاف الزيارات العائلية من الأحفاد لأجدادهم خلال هذه الفترة لضمان سلامة الجميع، وعدم انتشار العدوى بهذا الوباء. معربًا عن تفاؤله بالتزام الجميع لتحقيق نقلة في سلامة المرضى، وخفض الإصابات والوفيات في المستقبل القريب.

وأشاد وزير الصحة بمستوى التنسيق، وتضافر الجهود مع الوزارات والقطاعات الأخرى، وقال: "نعمل مع جميع القطاعات الحكومية كفريق واحد بـتناغم عال في مواجهة ‫كورونا".