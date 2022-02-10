جدوى: استقرار أسعار العقارات عند متوسط 0,5 % خلال عام 2021

أكد تقرير شركة جدوى للاستثمار، المرخصة من هيئة السوق المالية، على استقرار أسعار العقارات في جميع مناطق المملكة عند نسبة 0.9% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 مما أسهم في استقرار الأسعار بشكل عام خلال العام الماضي عند متوسط 0,5% خلال العام 2021.

وأوضح التقرير أن أسعار العقارات السكنية في منطقة المدينة المنورة سجلت تراجعاً بأكثر من 0,5% خلال العام الماضي، فيما حققت مبيعات الإسمنت زيادة طفيفة خلال العام الماضي 2021 بنسبة تجاوزت 1.2% مقارنة بالعام 2020 بأكثر من 55 مليون طن، فيما بقيت معدلات إنتاج الإسمنت عند نفس المستوى دون تغيير.

وأشار التقرير إلى استقرار معدلات التضخم عند حدود 1.2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020، مسجلاً انخفاض شهري بنحو 0.1% خلال شهر ديسمبر 2021، كما سجلت أسعار فئة "السكن والخدمات" انخفاضاً ملحوظاً نتيجة تراجع "إيجارات المساكن" بنسبة 2% خلال شهر ديسمبر مما زاد من الضغوط الانكماشية على الأسعار بصفة عامة خلال العام الماضي 2021، وقد كانت فئتا "التعليم" و"السكن والخدمات" هما الفئتين الوحيدتين اللتين سجلتا انخفاضاً خلال العام الماضي 2021.

وتشهد مدن ومناطق المملكة منذ عدة سنوات طفرة عمرانية كبيرة بعد إطلاق برنامج "سكني" مما ساعد في نمو المعروض العقاري في جميع مدن ومناطق المملكة خلال السنوات الـ4 الماضية بإتاحة 223 مخططاً سكنياً مطوراً يوفر أكثر من 180 ألف أرض في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وضخ 156 مشروعاً سكنياً توفر ما يزيد عن 162 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بمتوسط أسعار 700 ألف ريال لمستفيدي برنامج "سكني"، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن خيارات إلكترونية متنوعة للوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030.