"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 51 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547532 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536585 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8743 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 141حالة.