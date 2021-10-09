"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 51 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547532 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536585 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8743 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 141حالة.

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09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 51 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547532 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536585 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8743 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 141حالة.

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