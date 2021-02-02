250 فرصة.. أمير الباحة يوجه بالرفع العاجل للمواقع القابلة للاستثمارات

شدد على حصر أراضي الأوقاف و"البيئة" وأكد دخول الشباب المجال

وجّه أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بالرفع عاجلًا بجميع المواقع القابلة للاستثمار، مع ضرورة حصر أراضي الأوقاف التي بلغت أكثر من 1500 وقف بالمنطقة، وإمكانية التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لتسهيل استثمارها للمنطقة تجاريًّا وخدميًّا، والاستفادة من عوائدها لدعم الأوقاف.

وأكد الأمير رفع تقارير عاجلة مشتملة على جميع الأراضي التي يشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي يجب أن تُستثمر ليستفيد منها المواطن والمنطقة بشكل عام؛ خصوصًا أن بعض هذه الأراضي تزيد مساحتها على مليون متر مربع، ومن الممكن استثمارها في زراعة البن والزهور والدواجن، وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تهم رجال الأعمال والمهتمين بهذه الانشطة، مع حرصه على دخول شباب وشابات المنطقة في مجال الاستثمار؛ من خلال الاستفادة من البرامج الداعمة التي وفّرتها قيادتنا الرشيدة لدعم شباب الأعمال؛ ليصبحوا من أصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة الذين نثق دائمًا بطموحاتهم وقدرتهم على تحقيقها.

كما وجّه بتنفيذ خطة إعلامية تسويقية تتوافق مع حجم الفرص الاستثمارية، مع تسليط الضوء على "بوابة الباحة للاستثمار" التي تضم جميع الفرص الاستثمارية بالمنطقة وتحتوي على دراسات جدوى مجانية، مع تحديد مواقعها وجميع بياناتها عبر الرابط albaha-gate.com؛ حيث يمكن الجميع الاطلاع عليها والاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يحتوي عليها.

جاء ذلك أثناء ترأس أمير منطقة الباحة، الاجتماع الذي تم عقده عبر الاتصال المرئي، بمشاركة (الأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ولجنة عقارات الدولة، وفرع وزارة الإعلام والغرفة التجارية)، والذي يهدف أمير المنطقة من خلاله إلى توحيد الجهود في جذب الاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية الحقيقية بالمنطقة ومحافظاتها، وتقديم مبادرات رجال الأعمال، مع تشديده على تنفيذ توصيات الاجتماع ميدانيًّا وبمدة زمنية تحقق النتائج والأهداف، مع حرصه أن يكون هذا الاجتماع "استثنائيًّا" للبدء في دور عملي يحقق لمنطقة الباحة الاستفادة من جميع المواقع الاستثمارية، والحرص على جذب المشاريع النوعية للمنطقة.

وفي بداية الاجتماع اطلع الأمير على عرض مرئي يوضح جهود أمانة المنطقة، ويستعرض متغيرات الفرص الاستثمارية من 145 فرصة استثمارية في العام 2019م، إلى عرض 255 فرصة في العام 2021م، والتسويق لها عبر بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإلكترونية "فرص"، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات للمستثمرين من حيث استحداث وتخصيص مواقع أنشطة الباعة الجائلين وزيادة المدد الإيجارية، ورفع نسب الإعفاء، وطرح عدد من الاستثناءات للأنشطة الكبيرة وغيرها من الإجراءات المحققة لجذب المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، قدّم أمير الباحة لجميع الجهات المعنية شكره على كل الجهود التي تم تقديمها في السابق؛ حيث ستكون توصيات هذا الاجتماع شاملة لإعداد برامج زمنية يمكن من خلالها ضخ استثمارات نوعية هدفها خدمة المواطن وزائري المنطقة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج المنطقة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.