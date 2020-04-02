إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف للوقاية من "كورونا"

أعمال التعقيم والتنظيف تغطي كافة الأقسام والوحدات التقنية

اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية، حفاظاً على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس "كورونا".

وتنفذ أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية.

يأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها.