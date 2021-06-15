ترقيات في بلدية "أنبوان" بمنطقة حائل

أصدر رئيس بلدية مدينة "أنبوان" بمنطقة حائل طلال فهد الشمري، عددًا من القرارات لترقية 6 موظفين في بلدية "أنبوان"، من المرتبة السادسة وحتى الرابعة، بعد أن أكملوا المدة النظامية للترقية؛ حيث تم ترقية الموظف سلطان رشيد الرشيدي للمرتبة السادسة، وترقية عبدالله عيد الرشيدي، ويوسف عيد الرشيدي، ومحمد عبيد الرشيدي، وعميد سعد العنزي للمرتبة الخامسة، وترقية يزيد سعدي العنزي للمرتبة الرابعة.