الولايات المتحدة .. 90.155 إصابة و1.055 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.155 إصابة جديدة، و1.055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8.924.548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228.100 حالة وفاة.