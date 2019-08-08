مدير "دراسات القيروان": السعودية تفانت في خدمة الحجاج.. ولا ينكر فضلها إلا جاحد

رفع الشكر للملك سلمان على استضافته للحج خلال لقائه مع وكيل الشؤون الإسلامية

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، بمقر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج بمكة المكرمة، الدكتور خالد الطرودي، مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان بجمهورية تونس، بحضور المدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ سراج الزهراني، وعدد من أعضاء اللجان العاملة بالبرنامج.

وفي التفاصيل، رحّب الدكتور الصامل بمدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، سائلاً الله له طيب الإقامة بالسعودية، وقبول صالح الأعمال. لافتًا إلى أن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يحرص على اللقاءات بالمستضافين لتفقد أحوال المسلمين بالعالم، والتعرف على احتياجاتهم.

وقال "الصامل": إن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للحج هو حلقة وصل بين المؤثرين بالعالم تقديرًا وعرفانًا بدورهم وإسهاماتهم في خدمة الإسلام من هذه البلاد المباركة التي دأبت على خدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن قضاياهم.

من جانبه، شكر مدير مركز الدراسات الإسلامية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خدماتهما وأعمالهما الجليلة في خدمة المسلمين، ونشر مفاهيم وتعاليم الإسلام السمحة.. مؤكدًا أن هذا البرنامج يعكس حرصهما على جمع الصف، وتوحيد الكلمة.. وهو جهد مبارك مشكور، ومحل تقدير كل المسلمين بالعالم.

واستذكر "الطرودي" أيامًا جميلة، قضاها من عمره خلال دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقال عنها: "لن أنساها؛ كانت بداية الانطلاقة في تعلم العلوم الشرعية". مشيرًا إلى أن السعودية كان لها الدور البارز في نشر الإسلام وتعاليمه لكل بلاد الدنيا "فالجامعة كانت نواة خير وبركة، ولن ننسى مواقف السعودية معنا".

وعن خدمات السعودية للحجاج قال "الطرودي": إن السعودية بقيادتها الرشيدة تفانت في خدمة الحجاج، وقدمت التسهيلات، وواصلت أعمال التوسعات والمشاريع الضخمة التي جعلت من الحج رحلة سياحية ميسرة.

واختتم الدكتور خالد الطرودي حديثه بسؤال الله أن يديم على السعودية عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.