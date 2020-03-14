باحثة في الإدارة الصحية: إجراءات السعودية للحد من انتشار "كورونا" الطريق الصحيح لحماية المجتمع

طالبت المجتمع بالتقيد بها مع أخذ الحيطة والحذر وعدم الهلع

أكدت الباحثة في الإدارة الصحية بالجامعة السعودية الإلكترونية ندى الرشيدي أن خطورة فيروس "كورونا" الجديد تكمن في أنه يعد من أسرع أنواع الأمراض التنفسية انتشاراً بين الناس، رغم أن خطر وفاة المصابين محددة بوجود أمراض مزمنة كأمراض السكري، وضغط الدم وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى، وكبر السن؛ لضعف مناعة هذه الفئة من المرضى.

وتضيف الباحثة ندى الرشيدي أنه من المهم جداً لإيقاف انتشار هذا الوباء العالمي الحد من التجمعات البشرية، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والحرص على غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء الساخن، والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية مع تجنّب ملامسة العين، والأنف، والفم باليدين قبل غسلها، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة قدر الإمكان، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن فيروس "كورونا" يمكنه الانتقال عن طريق الأسطح الملوثة أو من رذاذ العطاس الشخص المصاب.

وتؤكد ندى الرشيدي أنه ومن الناحية الإدارية، وفي تخصص إدارة الأزمة فإن ما اتخذته السعودية من إجراءات لحماية المجتمع وللحد من انتشار فيروس "كورونا" هي الطريق الصحيح لمكافحة هذا الوباء والقضاء عليه، مطالبة المجتمع بالمساهمة في إنجاح تلك الإجراءات والتقيد بها، مع أخذ الحيطة والحذر وعدم الهلع؛ فهو وباء عالمي قابل للسيطرة بإذن الله، لاسيما وأن الأخبار المتداولة تشير إلى قرب اكتشاف علاج لهذا المرض.