"نيوم" تصمم برنامجاً لتدريب المهتمين بالإرشاد السياحي

ضمن التزامها بتقديم الفرص للشباب السعودي المتميز

تقدم "نيوم" برنامجاً متميزاً بالتعاون مع الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، لتدريب عملي مخصّص للشباب المهتم بأن يصبح مرشداً سياحياً معتمداً من قبل "نيوم".

يأتي ذلك في إطار التزام "نيوم" بتقديم الفرص للشباب السعودي المتميز وتعزيز مهاراتهم.

ولكونها لوحة من التضاريس الخلابة والمحميات الطبيعيّة بامتداد أكثر من 26،500كم²، تحرص "نيوم" على الاستثمار في الشباب السعودي الشغوف بمزايا المملكة، وتمكينهم من مشاركة إرثها الطبيعي مع العالم.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام بن أحمد البلوي، عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مؤكداً أن الجمعية تفخر بالعمل مع "نيوم"، مثمناً دعمهم لأبناء وبنات المنطقة.