انسحاب أستراليا وقطر من "كوبا - أمريكا"

أعلن الأمين العام لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" اليوم الثلاثاء انسحاب أستراليا وقطر من كأس كوبا - أمريكا لكرة القدم هذا العام.

وكان من المقرر أن ينضم المنتخبان القطري والأسترالي لعشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا في يونيو ويوليو المقبلين.

وقال غونزالو بيوسو في تصريحات إذاعية: "لن تشارك قطر وأستراليا في كأس كوبا - أمريكا".

واعتذر الاتحاد القطري لكرة القدم بعد قرار الانسحاب الذي قال إنه اتخذه إثر قرار الاتحاد الآسيوي للعبة "تأجيل المباريات المتبقية من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى يونيو المقبل" بسبب استمرار تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا. وستتصادم هذه المواعيد الجديدة مع كأس كوبا - أمريكا.

ومن المقرر أن تقام نسخة هذا العام من كوبا - أمريكا في بلدين لأول مرة في تاريخها؛ إذ ستقام المجموعة الشمالية في كولومبيا، والجنوبية في الأرجنتين.

وكانت المجموعة الشمالية تضم كولومبيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا وبيرو وقطر، بينما تضم المجموعة الجنوبية الأرجنتين وبوليفيا وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في بوينس آيرس في 11 يونيو، بينما يقام النهائي في بارانكيلا في كولومبيا في الـ10 من يوليو.



