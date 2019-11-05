الجيش اليمني يداهم مجاميع حوثية متسللة في الحديدة.. ويقتل ويصيب عددًا منهم

بعد يومين من استقدام الميليشيا تعزيزات

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مجاميع من الميليشيا المتمردة حاولت التقدم في اتجاه مواقع محررة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأضافت أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ البقية بالفرار.

وكانت ميليشيا الحوثي، استقدمت خلال اليومين الماضيين؛ مجاميع كبيرة من عناصرها، من مدينة الجراحي ومن مثلث القهرة إلى المزارع والأودية القريبة من خطوط التماس شمال مديرية حيس.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.