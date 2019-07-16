الخميس.. هيئة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"

تطلق الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، "استراتيجية دعم الأندية الرياضية"، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.



وقالت الهيئة عبر تغريدة: "بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهيئة العامة للرياضة تعلن عن إطلاق "استراتيجية دعم الأندية الرياضية" عبر مؤتمر يقام يوم الخميس المقبل".

