يقلق العلماء والأطباء .. ما هو "الانتشار الكبير" لفيروس كورونا؟

هذه قصة "ماري تيفويد" التي حدثت في بداية القرن الـ 20

أكثر ما يقلق العلماء والأطباء هو الانتشار السريع لفيروس كورونا بين الناس، ورغم أن التباعد الاجتماعي إجراء مهم للحد منه، لكن الخطر يكمن فيما صار يعرف بـ"الانتشار الكبير".

وحسب موقع قناة "الحرة"، أظهر تحقيق حديث في ولاية واشنطن الأميركية أن عشرات الأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال ما يعرف بحدث "الانتشار الكبير".

شخص أصاب 52 في حفلة

فبعد تدريب لفرقة غنائية دينية في أحد الكنائس في مارس الماضي، مرض 52 من أصل 61 من الحاضرين، وتأكدت إصابة 32 منهم بكوفيد-19 الذي يسببه كورونا المستجد، فيما ظهرت أعراض تتوافق مع المرض الجديد على 20، وفقًا لسلطات الصحة العامة في مقاطعة سكاجِت.

وخلص التحقيق إلى أن شخصًا واحدًا فقط من المشاركين في التدريب كانت لديه أعراض تشبه أعراض نزلة البرد بدأت قبل أيام قليلة من اللقاء. وبعد فترة تم تأكيد إصابة ذلك الشخص بفيروس كورونا وفق سلطات الصحة في سكاجت.

ما هو "حدث الانتشار الكبير"؟

يقع حدث الانتشار الكبير أو ما يسمى بالإنكليزية super spreading event عندما ينقل شخص واحد العدوى إلى عدد كبير من الأفراد أحيانًا 10 أو 20 أو أكثر من ذلك في مكان واحد، وفق الطبيب جاستن ليسلر، الأستاذ المساعد في كلية بلومبرغ للصحة العامة في جامعة جونز هوبكينز لشبكة CBS .

ومن أمثلة "الانتشار الكبير" أن 15 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا نقله إليهم شخص واحد اختلط بهم في لقاءات عائلية في مدينة شيكاغو.

أيضًا أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا سجلت لأشخاص ارتادوا الملاهي الليلية في كوريا الجنوبية كان قد تردد عليها رجل ثبتت لاحقًا إصابته بالفيروس.

الناقل الكبير

أما مصطلح "الناقل الكبير" أو super spreader، فيشير إلى الشخص الذي ينقل العدوى إلى عدد كبير من الأفراد.

وقالت الدكتورة جيلين جيراردين، وهي أستاذة مساعدة في الطب الوقائي في كلية فاينبرغ للطب في جامعة نورث وسترن، لـCBS إن الناقل الكبير يختلف من مرض لآخر لكن بالنسبة لكوفيد-19 فإن الأمر يتعلق أكثر بحدث واحد.

ماري تيفويد

وأضافت أن ميري مالون تعد "أشهر ناقل فائق في العالم"، وتعرف بـ"ماري تيفويد" إذ نقلت حمى التيفويد إلى الكثيرين على مدى سنوات خلال بداية القرن الـ20.

كيف يقع "الانتشار الكبير"؟

بحسب ليسلر فإن هذا الانتشار يحدث بسبب مزيج من علم الأحياء والمحيط. ويجب أن يكون الشخص المصاب في مرحلة يكون مرضه قادرًا جدًا على الانتقال وينبغي أن يكون في مكان يمكن فيه إصابة عدد كبير من الأفراد الآخرين.

وأوضحت جيراردين أن الأماكن المكتظة والتي ينخرط فيها الأفراد في نشاط ينطوي على الكثير من التنفس مثل الغناء أو الكلام، تشكل خطرًا خاصًا للانتشار الكبير.

هل يمكن ألا تظهر أعراض على المصابين؟

نعم، إذ يقول الأطباء إن الشخص الذي قد يتسبب في انتشار كبير للفيروس، ربما لا تظهر عليه أعراض أو يكون في مرحلة ما قبل ظهورها.

ما هو متوسط معدل الإصابة بكورونا؟

يعتقد الأطباء أن عدد الأشخاص الذين يصيبهم شخص واحد مصاب بالفيروس يتراوح بين شخصين وثلاثة. وقال ليسلر إن هذا الرقم يعتبر "متغيرًا بشكل كبير".

وأوضح أن هناك انتشارًا كبيرًا، يكون فيه متوسط انتقال العدوى لشخصين اثنين مثلاً، لكن معظم الناس يصيبون شخصًا واحدًا أو لا أحد. وفي حالات قليلة جدًا يصيب شحص واحد من ثمانية إلى 10 أشخاص- أو أكثر.

ويختلف عدد الإصابات أيضًا حسب اكتظاظ المكان وما إذا كان الناس يلزمون منازلهم أم لا.

منع الانتشار الكبير

ويقول الأطباء إن توجيهات التباعد الاجتماعي التي تبنتها العديد من الأماكن تساعد في الحد من أحداث الانتشار الكبير.

وقالت جيراردين: "يمكننا إما منعها تمامًا عن طريق الحد من حجم التجمعات أو يمكننا تخفيف الكثير من المخاطر من خلال الوقاية الجيدة"، مثل ارتداء جميع الأفراد أقنعة وأن تكون التهوية في المكان جيدة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بالبقاء على بعد أكثر من متر من الشخص المريض لتجنب الإصابة بكورونا.

وقد أصبح واضحًا لدى الناس في شتى الأقطار مدى أهمية غسل الأيدي وارتداء كمامات أو غطاء للوجه فضلاً عن اتباع ممارسات سليمة للحفاظ على النظافة الشخصية.