أُقيمت في جدة .. اختتام بطولة المملكة للناشئات والسيدات للكاراتيه

اُختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة المملكة المفتوحة للناشئات تحت سن 15 عامًا والسيدات للكاتا والقتال والتي أُقيمت على صالة أكاديمية طريق الاحتراف في جدة.

وحقق نادي باقدو الرياضي المركز الأول لمنافسات الناشئات، فيما حصلت أكاديمية بناء الإنسان على المركز الثاني، وحصل نادي اكسبريشنز فتنس على المركز الثالث.

وفي منافسات السيدات، حصل نادي باقدو الرياضي على المركز الأول، فيما حصلت أكاديمية بناء الإنسان على المركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث مركز قلب الأبطال.

وفي ختام البطولة قامت كلٌ من مسؤولة الرياضية النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد والدكتورة إيمان الحسيني بتتويج وتسليم الفائزات بالمراكز الأولى ميدالياتهن وجوائزهن.