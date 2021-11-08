"إنفست" تطرح منتجها الجديد في خدمات إدارة الأملاك والعقارات السكنية والتجارية

من خلال عدد من الباقات المتعددة الخدمات والخيارات التي تتناسب مع كل عقار بذاته

بعد الانطلاقة الناجحة لعقار إنفست في مجال تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، بحيث يستطيـــع المستثمر دخول هذا السوق عن طريق تملّك أجزاءٍ من العقار دون الحاجة إلى الحصول علـــى تمويل عقاري من البنوك، فضلاً عن امتلاكه فرصة البيع أو التأجير معاً، طرحت عقار إنفست لأول مرة في المملكة وتحقيقاً لرؤية 2030 منتجها الجديد في خدمات إدارة الأملاك العقارات السكنية والتجارية بكافة أنواعها، من خلال عدد من الباقات المتعددة الخدمات والخيارات التي تتناسب مع كل عقار بذاته، ومنها بعض الخدمات المجانية، كالتأمين على العقار وتركيب كاميرات مراقبة وعمل صيانة للمصاعد.

وتم تصميم المنتجات والخدمات والآلية الجديدة بعد أن تواصلت الشركة مع عدد كبير من العملاء، وكانت أغلب الآراء بأن غالبية القائمين على إدارة العقارات يرتكز عملهم بالدرجة الأولى على تحصيل الإيرادات المالية فقط بعيداً عن تلبية ما يتطلع إليه العملاء من خدمات، والذي لا يخدم الملاك ولا القيمة السوقية لعقاراتهم، ومن هذا المنطلق سعت عقار إنفست إلى أخذ آراء عملائها بعين الاعتبار وأوجدت في خدماتها ما يوصلها إلى إرضاء طرفَي المعادلة العقارية المؤجر كطرف يعنيه الحفاظ على القيمة السوقية لعقاره واستدامة تدفق الإيرادات والمحافظة على الحالة العامة للعقار والمستأجر طرف آخر يعنيه جودة الخدمات المقدمة .

حلول إدارة العقار أكبر بكثير وأهم من مجرد جمع الإيراد المالي، وهذا ما تتميز به شركة عقار إنفست من خلال تعدد باقات الاشتراك التي تترك حرية تحديدها بيد العملاء.

ولمزيد من المعلومات عن الباقات الرجاء الضغط على الرابط www.aqarinvest.me وللتواصل مع الشركة للحصول على مزيد من المعلومات على رقم الهاتف 966555033976 بين الساعة 9 صباحاً و5 مساءً بالتوقيت المحلي من الأحد إلى الخميس، أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني .support@aqarinvest.net أو حساب تويتر invest_aqar@.