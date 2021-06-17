عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 187 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 04:58 PM

نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 187 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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