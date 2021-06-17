عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 187 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.