أمطار فاحذروا.. الباحة و5 من محافظاتها في مرمى تنبيهَيْن لـ "أمن الطرق"

نوّهت إلى ما قد تشهده المنطقة من هطولات رعدية ورياحٍ وتدنٍ في الرؤية

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍ من "المندق-بلجرشي-فرعة غامد الزناد"؛ منوّهة إلى أن المنطقة قد تشهد أمطاراً رعدية يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.

كما نبّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍ من "الباحة- العقيق- القرى" لما قد تشهده المنطقة من أمطارٍ رعدية يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، متمنية السلامة للجميع.