مركز الدعوة لأمريكا اللاتينية: استهداف مطار أبها جريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر

استنكر الأعمال الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي وأكد تضامنه مع السعودية

دان مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً ..قال في بيان صادر إن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتابع ونشيد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار.

واختتم مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية مؤكدًا تضامن ووقوف المركز مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من كل الشرور.