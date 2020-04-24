في اجتماع مرئي .. أمير نجران يبارك تفعيل التحقيق ومحاكمة السجناء عن بعد

أكد أن توجيهات القيادة تشدد على أن الحقوق لا تتعطل مهما كانت الظروف

بارك الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تفعيل المحاكمة والتحقيق عن بعد، في قضايا السجناء بالمنطقة، بالتكامل بين الجهات العدلية والجنائية، وذلك في اجتماع مرئي عقد اليوم، من مكتب سموه بديوان الإمارة، بمشاركة فضيلة رئيس محكمة محافظة شرورة، الشيخ محمد بن إبراهيم الفارس، ورئيس النيابة العامة بالمنطقة، الشيخ أحمد بن سعيد الأسمري، ومدير سجون المنطقة، العقيد دكتور شايع بن سعد القحطاني.

وأكد سموه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تشدد على أن الحقوق لا تتعطل مهما كانت الظروف، وأن الجميع خدام لتطبيق الشريعة الإسلامية، التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، منطلقة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بأهمية هذه الخطوة في تسيير إجراءات التحقيق والمحاكمة، في القضايا المستعجلة، وإنجازها على الرغم من الظروف التي فرضتها التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

من جهة أخرى، أوضح فضيلة رئيس محكمة شرورة، آلية عقد جلسات محاكمة السجناء، في قاعات افتراضية، بداية من توثيق الهوية بالبصمة إلى النطق بالحكم، مرورًا بعرض لائحة المدعي العام والمناقشة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالنظر في قضايا السجناء المستعجلة، منوهًا بدعم واهتمام سمو أمير المنطقة بالجهات العدلية والجنائية.

وبيّن فضيلة رئيس النيابة العامة بالمنطقة أن بقيادة سمو أمير المنطقة ومتابعته قد نجحت الشراكة الإستراتيجية بين النيابة العامة، ووزارة العدل والمديرية العامة للسجون، مشيرًا إلى أن إجراءات النيابة العامة تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام، حيث تستند إلى بنية تقنية متطورة في مجال العدالة الرقمية وأتمتة كل العمليات.

وأكد أن النيابة العامة تطبق بالفعل نظام التحقيق عن بعد في القضايا الجنائية، وتحويل كل الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونيًا، في إطار الدور التكاملي الفعّال مع وزارة العدل في دعم خطوة وزارة العدل في تفعيل جلسات المحاكمة عن بعد، بتهيئة الاحتياج التقني لحضور المدعين العامين للجلسات والترافع في القضايا الجنائية، وذلك ضمن خطة النيابة العامة لضمان استمرار العمل، وسلامة الموظفين والمتعاملين، بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار هذه الجائحة.

وأبدى مدير سجون المنطقة جدوى هذا التكامل، منذ انطلاقة المحاكمة عند بعد، في تنفيذ الأحكام بحق السجناء، أو إطلاق سراحهم، مشيرًا إلى المنظومة التقنية المحكمة التي أسستها السجون، لتهيئة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد.