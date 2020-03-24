كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة

معهد روبرت كوخ: إجمالي الإصابات بات 27436 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً.

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

3

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 09:47 AM

معهد روبرت كوخ: إجمالي الإصابات بات 27436 حالة

كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,997

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً.

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020