كورونا وألمانيا في 24 ساعة.. 4764 إصابة و114 وفاة

معهد روبرت كوخ: إجمالي الإصابات بات 27436 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 4764 حالةً خلال يوم؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 27436 حالةً.

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم: إن 114 شخصًا تُوفوا بالفيروس بزيادة 28 شخصًا عن العدد الذي نُشر أمس وهو 86 شخصًا.