أمير الحدود الشمالية يؤكد: ضرورة تطوير الرياضة بالمنطقة

خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي عرعر

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي عرعر، المهندس علي بن محمد السويلم، وأعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك بمناسبة تشكيل المجلس مؤخرًا .

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد والخبرات وبناء وتفعيل الشراكات لإيجاد بيئة رياضية جاذبة ومنتجة، والوصول إلى مكانة متقدمة في مشاركات النادي في الاستحقاقات والبطولات المختلفة، والدخول في منافسة شريفة وجادة والعمل على تحسين نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى من خلال خطط واضحة ودقيقة ورؤية حقيقية تشخص الواقع وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات.

وشدد على ضرورة تفعيل الشراكات مع كافة عناصر هرم الإنتاج الرياضي بالمنطقة؛ كالمدارس والجامعة والإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية، التي تكتنز الكثير من المواهب الرياضية في الرياضات الفردية والجماعية وتتطلع لمن يكتشفها ويحتضنها ويعزز مهاراتها، داعياً لتقديم نموذج قيادي ريادي لتطوير الرياضة بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به القطاع الرياضي من الدعم والاهتمام غير المحدود من القيادة الحكيمة - أيدها الله - وحرصها على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات.

وحث أمير منطقة الحدود الشمالية الشركات ورجال الأعمال وجماهير النادي ومحبيه في المنطقة إلى الالتفاف حول النادي، ودعم إدارته ليحقق النتائج المرجوة، وليؤدي دوره المهم والحيوي في تنمية الرياضات الفردية والجماعية.