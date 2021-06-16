أمطار رعدية تواعد جازان.. و"الأرصاد" تنبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 10:19 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

أمطار رعدية تواعد جازان.. و"الأرصاد" تنبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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