مكة المكرمة.. تخصيص 4 مواقف لسيارات المعتمرين المصرح لهم بالعمرة والصلاة بالحرم

جهّزتها إدارة المرور ولن يسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف سوى للمصرح لهم

حددت الجهات المختصة 4 مواقف مخصصة لسيارات المعتمرين المصرّح لهم بأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

وتفصيلًا، جهّزت إدارة المرور 4 مواقف هي: موقف كدي، وموقف الزاهر، وموقف الجمرات، وموقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي).

ولن يُسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف؛ سوى للمصرح لهم بأداء العمرة أو الصلاة بالمسجد الحرام.

مكة المكرمة المرور

25

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 07:33 PM

جهّزتها إدارة المرور ولن يسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف سوى للمصرح لهم

مكة المكرمة.. تخصيص 4 مواقف لسيارات المعتمرين المصرح لهم بالعمرة والصلاة بالحرم

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

2 9,605

حددت الجهات المختصة 4 مواقف مخصصة لسيارات المعتمرين المصرّح لهم بأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

وتفصيلًا، جهّزت إدارة المرور 4 مواقف هي: موقف كدي، وموقف الزاهر، وموقف الجمرات، وموقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي).

ولن يُسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف؛ سوى للمصرح لهم بأداء العمرة أو الصلاة بالمسجد الحرام.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة المرور

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021