تقام يومي الأربعاء والخميس.. الأهلي والاتحاد في مواجهة الخليج والموج

في الجولة الثانية من دوري ممتاز الطائرة

تنطلق غداً الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراة وحيدة تجمع الخليج والأهلي على صالة نادي الخليج بسيهات 3:15 عصرًا، يقود اللقاء منصور القحطاني حكمًا أولَ، وعبد اللطيف العتيق حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.

وفي نفس الجولة تقام الخميس المقبل مباراة واحدة تجمع الموج والاتحاد على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 6 مساء، يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، ‬ونواف القحطاني حكمًا ثانيًا، ومحمد السمحان مسجلًا.

يذكر أن الأهلي فاز على ضمك 0/3، والاتحاد فاز على الابتسام 0/3 في الجولة الأولى من المسابقة.

