"إشراف" ينفذ 1620 حملة رقابية على حملات الداخل والخارج

إحدى المبادرات تنفذها وزارة الحج لرفع مستوى خدمة الحجيج

نفّذ برنامج "إشراف" التابع لوزارة الحج والعمرة أكثر من 1620 جولة رقابية على حملات الحج؛ بهدف التأكد من مطابقتها لشروط الخدمة والتزامها بكل الاشتراطات والمواصفات.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان صحافي إن مبادرة "إشراف" قامت خلال الفترة الماضية بهذه الجولات الرقابية على حملات الحج للتأكد من تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وفق أفضل المعايير التي تم اعتمادها.

وأضافت أنها ستواصل جولاتها الرقابية على جميع الحملات لضمان الالتزام والتأكد من جودة الخدمات التي تقدم للحجيج.

وأوضحت أن فرق الإشراف الميدانية تركز خلال جولاتها الرقابية على 4 أهداف رئيسية هي التأكد من جودة الحملات والتزامها بالشروط والمواصفات، إضافة إلى تهيئة سُبل الراحة وتقليل الصعوبات على الحجاج، وتطوير قطاع الضيافة بما يُسهم في الحصول على تجربة مميزة وفريدة.

وشددت على أهمية تعزيز تجربة ضيوف الرحمن والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم، مؤكدة أنها لن تتوانى في العمل على تمكين حجاج بيت الله من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقالت الوزارة: الفرق الميدانية لبرنامج "إشراف" تواصل العمل على أداء المهام المنوطة بها مستشعرين أهمية الدور الذي يقومون به لتوفير سبل الراحة التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم.

وأكدت العمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية على خدمة قاصدي بيت الله الحرام، لتهيئة الأجواء التي تمكنهم من التفرغ للعبادة.