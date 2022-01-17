هل سبَقَ لك أن شاهدت مكة وجدة من الطائف؟.. هذا ما التقطته عدسة "المالكي" من دكة بافيل

الصورة أظهرت أضواءهما ولاقت تفاعلاً من المغردين على حساب الإمارة

التقطت عدسة المصور الفوتوغرافي عبدالقادر المالكي، صباح اليوم، صورة جمعت بين مكة وجدة، التقطها من جبال الهدا بالطائف.

وأظهرت الصورة؛ أضواء مكة وجدة، حيث تفاعلت مع الصورة "إمارة مكة" معلقةً بقولها "ما أبرز معالم مكة المكرمة وجدة التي شاهدتها في الصورة".

وقد لاقت الصورة تفاعلاً على حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" حيث بدأ المغردون في حصر المعالم التي ظهرت في الصورة لمدينة مكة ومحافظة جدة.

من جانب آخر ذكر لـ"سبق" المصور عبدالقادر المالكي أن المكان الذي التقط منه الصورة في جبال الهدا بالتحديد من دكة بافيل عند الساعة السادسة صباحًا اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن المعالم الظاهرة بالصورة هي برج الساعة بمكة والبنك الأهلي بجدة وبرج الميناء وبرج التلفزيون وبعض الأبراج في جدة.