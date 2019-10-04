تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

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04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441 03:12 PM

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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