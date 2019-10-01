"العمل": العقد الموحد يحفظ حقوق الراغبين في استخدام العمالة المنزلية

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، وحرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام ‫العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع أطراف عملية ‫الاستقدام.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 08:22 PM

"العمل": العقد الموحد يحفظ حقوق الراغبين في استخدام العمالة المنزلية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، وحرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام ‫العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع أطراف عملية ‫الاستقدام.

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