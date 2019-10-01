"العمل": العقد الموحد يحفظ حقوق الراغبين في استخدام العمالة المنزلية

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، وحرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع أطراف عملية الاستقدام.
أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، وحرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع أطراف عملية الاستقدام.