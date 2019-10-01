"العمل": العقد الموحد يحفظ حقوق الراغبين في استخدام العمالة المنزلية

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه، وحرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام ‫العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع أطراف عملية ‫الاستقدام.