شاهد.. إحباط بيع مخطط عشوائي على مساحة 30 ألف م2 بمكة

تم تأمينه بحواجز خرسانية أزالها مراقبو بلدية العزيزية و63 صبة

أحبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة توزيع مخطط عشوائي في منطقة الحسينية بمكة المكرمة بمساحة تقدر بأكثر من 30 ألف متر مربع، تم تخطيطه من قبل مجموعة من المعتدين على الأراضي؛ تمهيداً لتوزيعه وبيعه على المواطنين دون أي مستمسكات شرعية.

وداهم قسم مراقبة البناء المخطط العشوائي الذي تم تأمينه سابقاً بحواجز خرسانية؛ وذلك لمنع مراقبي البلدية من الوصول إليه؛ حيث قامت البلدية بإزالة عدد 63 صبة خرسانية.

وأشاد رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني بجهود قسم مراقبة البناء وتمكنهم من ملاحظة وإزالة التعديات والإحداثات في فترة وجيزة، بقيادة رئيس قسم مراقبة البناء المهندس محمد الزهراني ومتابعة المشرف خالد العصيمي.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين عدم الانسياق لشراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة، والتي لا تحمل صكوكاً شرعية، مشدداً على ضرورة التأكد من المخططات المعتمدة المسجلة بسجلات الأمانة، مبيناً أنه سوف يتم ملاحقة المحدثين قانونياً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المترتبة بحقهم.