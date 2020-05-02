من الهند وتايلاند والمكسيك.. تطورات "الجائحة" "عرض مستمر"

إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يواصل الارتفاع بأرقام متباينة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي عدد ضحايا فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد، إلى 1218 شخصًا، فيما زاد عدد الإصابات به إلى 37336 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك جاء بعد تسجيل 71 حالة وفاة بسبب الفيروس، و2293 إصابة جديدة به خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد حالات الشفاء منه بلغ 9951 حالة حتى الآن.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 485 شخصًا، في حين أصيب بالفيروس بها 11506 آخرون، تليها ولاية (غوجارات) مع 236 حالة وفاة إلى جانب 4721 إصابة، وسط انتشار الجائحة في 32 ولاية هندية.

وقالت وزارة الداخلية الهندية في بيان: إن الحكومة المركزية قررت للمرة الثالثة تمديد الإغلاق الكامل الذي كان مقررًا أن ينتهي في الرابع من مايو الجاري؛ نظرًا "لفوائد الإغلاق الذي تم اتخاذه حتى الآن للحدّ من انتشار فيروس كورونا".

وفي بانكوك سجلت تايلاند ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات جديدة يوم السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2966 حالة.

وظلّت الإصابات اليومية الجديدة أقلَّ من عشر حالات لمدة ستة أيام متتالية؛ مما دفع الحكومة للسماح لبعض الشركات والمتنزهات العامة بإعادة الفتح ابتداء من يوم الأحد.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن تايلاند سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس منذ يناير كانون الثاني، وتماثل للشفاء 2732 حالة، بينما لا يزال 180 مصابًا في المستشفيات.

وبعيدًا عن آسيا: أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و113 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: إن الحصيلة الإجمالية المسجلة في البلاد وصلت إلى 20739 إصابة بالفيروس، في حين بلغ عدد حالات الوفيات 1972.