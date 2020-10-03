البيت الأبيض: ترامب سيعمل من مركز صحي عسكري خلال الأيام المقبلة بعد إصابته بكورونا

طبيبه الخاص قال إنه تم حقنه بجرعة من علاج تجريبي طوره مختبر "ريجينيرون"

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعمل من مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نقله إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، كان طبيب ترامب قد أكد أنه تم حقنه بجرعة من علاج تجريبي طوره مختبر "ريجينيرون"، وقال "إن الرئيس مرهق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن حالته المعنوية عالية".

وأضاف طبيب ترامب، أن خبراء قيّموا حالة الرئيس وسيوصون بأفضل الخطوات للعلاج، وأن ترامب يعالج بأجسام مضادة تُعتبر نتيجتها واعدة".

وأكدت صحيفة "فانيتي فاير" عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قد أكدت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد التحدث إلى شعبه، مؤكدة "ستستمعون إليه بشكل ما قريبا".

وأضافت: "ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وذكرت أن نشاطات الرئيس الانتخابية المجدولة سابقا سيتم إنجازها عن بعد، مؤكدة أن "ترامب يتابع عمله رغم إصابته"، مضيفة "الرئيس ترمب يشعر أنه بخير".

وفي وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وزوجته، ميلانيا، ثبت إصابتهما بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحف الأمريكية، أن الرئيس وزوجته تم اختبارهما بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس، التي تقضي وقتاً طويلاً في المكتب البيضاوي وتسافر مع الرئيس.