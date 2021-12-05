مستشار تربوي: طلاب الابتدائي سوف تنقصهم بعض المهارات في المستقبل بسبب "‫التعليم عن بُعد"

"الحمادي": أتمنى من "التعليم" إعادة النظر وعودتهم إلى مقاعد الدراسة حضوريًّا

كشف المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي أن طلاب الابتدائي سوف تنقصهم بعض المهارات في المستقبل بسبب ‫التعليم "عن بُعد".

وأكد "الحمادي" عبر برنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية أن التعليم حضوريًّا -بلا شك- أفضل من التعليم عن بُعد الذي ينقص الطلاب والطالبات فيه بعض المهارات المهمة. وأعان الله الآباء والأمهات على أبنائهم داخل البيت، خاصة أطفالهم في المرحلة الابتدائية. وما نقصده من مهارات التعليم كالكتابة والقراءة التي تحتاج إلى التواصل التفاعلي مع وجود المعلم. ويجب على أولياء الأمور التركيز على القراءة والكتابة، وأن يعوِّضوا فَقْد المعلم.

وقال المستشار التربوي: "أتمنى من وزارة التعليم إعادة النظر في التعليم الابتدائي عن بُعد، وعودتهم إلى مقاعد الدراسة حضوريًّا؛ لما له أهمية كبيرة. ونحن الآن في انخفاض في المستوى التعليمي للأسف. الآن الملازم للطفلة والطفل داخل البيت يقوم بجميع الأعمال، كالاختبارات وغيرها. دعونا نكون صريحين.. لا نريد أن نجامل العودة للمدارس مع تطبيق الاحترازات الوقائية. ونثمن الجهود وما تقوم به وزارة الصحة ووزارة التعليم من حماية الطلاب في الميدان التعليمي. واطلعت على أكثر من استطلاع لرأي أولياء الأمور، يرون التعليم حضوريًّا للمرحلة الابتدائية".