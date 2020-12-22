مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8680.45 نقطة

بتداولات بلغت 10.8 مليارات ريال لأكثر من 345 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً بـ141.77 نقطة ليقفل عند مستوى 8680.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 345 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 194 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة الحكير، وأنعام القابضة، والإعادة السعودية، ووفرة، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركتي: أسواق عبدالله العثيم، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و1.27%.

فيما كانت أسهم شركات: ملاذ للتأمين، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإعادة السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم: شركات المصافي، وأنعام القابضة، وباعظيم، وملاذ للتأمين، والفخارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً بـ 1034.00 نقطة ليقفل عند مستوى 21698.23 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 410 آلاف سهم تقاسمتها 1073 صفقة.