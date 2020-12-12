شاهد .. اللون الأخضر يكسو عددًا من الفياض وتزيّن البراري شمال شقراء

مشاهد طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر

بدأ اللون الأخضر بالظهور في البراري شمال محافظة شقراء، حيث ظهر "الباذر" يطل برأسه في عددٍ من المواقع، وتزينت بعض الفياض باللون الأخضر مشكّلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.



ووثقت عدسة "سبق"، بداية بواكير اللون الأخضر كسا البراري بالنباتات الشتوية، وشكل مناظر جذبت الكبار والصغار للتنزه والاستمتاع بها، في عطلة نهاية الأسبوع.