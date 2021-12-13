مواصلة استراتيجيتها التوسعية.. أسواق عبدالله العثيم تفتتح في حائل أحدث فرع لها

دشنت الفرع 269 على مستوى المملكة.. مستفيدة من التطورات الملحوظة لقطاع التجزئة

دشنت شركة أسواق عبدالله العثيم، الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشمالية، والذي يحمل الرقم 269 على مستوى المملكة.

وأقيم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وكشفت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وجاء افتتاح الفرع في حائل نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، وحرصًا على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وقالت الشركة إن القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكافة شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّنت أن فرع حائل يحظى بموقع مميز على طريق عمر بن الخطاب في حي العزيزية، وأقيم على مساحة إجمالية بلغت 1858 متراً مربعاً، لافتة إلى أنه مجهز بأحدث التقنيات والمعدات مع وجود أطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.