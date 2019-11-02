"السعدي" نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية

كأول سعودي يفوز بهذا المنصب

فاز رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية لأربع سنوات.

جاء ذلك بعد أن كسب "السعدي" أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، والذي عقد ظهر اليوم السبت بدولة الكويت.

ويعد "السعدي" أول سعودي يفوز بذلك المنصب منذ تأسيس الاتحاد السعودي للرماية.

الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الاتحاد الآسيوي للرماية

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02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441 08:53 PM

كأول سعودي يفوز بهذا المنصب

"السعدي" نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للرماية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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فاز رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية لأربع سنوات.

جاء ذلك بعد أن كسب "السعدي" أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، والذي عقد ظهر اليوم السبت بدولة الكويت.

ويعد "السعدي" أول سعودي يفوز بذلك المنصب منذ تأسيس الاتحاد السعودي للرماية.

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الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الاتحاد الآسيوي للرماية

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